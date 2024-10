Szoboszlai Dominik lesújtó kritikát kapott, erre a listára nem lesz büszke

Egyelőre felemás Angliában Szoboszlai Dominik teljesítménye az idei bajnoki szezonban. A Liverpool vezeti a bajnokságot, a magyar középpályás az eddigi hét meccsből hatszor kezdett, legutóbb pedig pihentette őt Arne Slot vezetőedző, ezért állt be csak a második félidőre a Crystal Palace otthonában. A magyar válogatott csapatkapitányának az idei bajnokikon két gólpassza van, a kapuba még nem talált be. Valaki szerint ez kevés tőle, mások úgy vélik, a Liverpool középpályás rendszerében tökéletesen megállja a helyét. Szerencsére az utóbbi véleményt osztja a gárda holland mestere is.

Szoboszlai Dominik továbbra is alapember a Liverpoolban Fotó: NurPhoto via AFP

Időközben a magyar focista felkerült egy olyan listára, mely a szezon eddigi legnagyobb csalódásai szerepelnek. A szubjektív rangsorba a gólok, a gólpasszok, a mutatott teljesítmény alapján lehet bekerülni, illetve sokat nyom a latba a szezon előtti elvárás, s az, hogy abból mi minden valósult meg. A Give me Sport listáján a Liverpool középpályása a negyedik, szerintük Szoboszlai Dominik csalódást okozott idén.

Szoboszlai Dominik játékából hiányzik a kreativitás



A lap szerint Szoboszlait tavaly nyáron nagyon várták Liverpoolba, az összképet tekintve egyelőre csalódniuk kell a szurkolóknak. Úgy vélik, hogy a játékos jócskán alulmarad a középpályán Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allisterhez képest, Szoboszlaitól hiányoznak a kreatív, váratlan megoldások. A labdarúgó szerencséje az, hogy Arne Slot menedzser egyelőre bízik benne.

Mivel a cikk csak a Premier League meccseit vette górcső alá, azt nem említik meg, hogy Szoboszlainak a Bajnokok Ligájában két meccs alatt egy-egy gólja és gólpassza van a sorozatban.

Szoboszlai előtt világsztárok vannak a „szégyenlista” dobogóján. Az első két helyet a Manchester United bérelte ki a portugál Bruno Fernandessel, valamint a holland Joshua Zirkzeevel. A harmadik a Newcastle svéd támadója, Alexander Isak.

