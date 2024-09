Ezt mindenki elrontja. Így használd helyesen a mikródat!

A Fanny magazin összeállításából kiderül, hogyan érdemes használni a mikrohullámú sütődet. Ezeket a pontokat jobb, ha betartod.

1.

Műanyag helyett üveget

Alapszabály, hogy fémből készült vagy fémet tartalmazó edényt ne használjunk a mikróban, mert tönkre teheti a készüléket. Műanyag edényeknél is ügyeljünk arra, hogy csak „mikrózható” feliratú edényt használjunk. Ez azonban csak azt jelenti, hogy nem olvad meg, de nem biztosítja, hogy nem szabadulnak fel egészségkárosító részecskék. Bár egyre több gyártó ügyel a BPA-mentességre, a legbiztonságosabb, ha üvegből vagy kerámiából készült edényeket használunk.

2.

Legyen mély és kerek

Ha a mikrót főzésre vagy párolásra használjuk, lehetőleg ne egy lapos tányéron készítsük el az ebédet. Nyers ételekhez inkább hőálló, de nem fémtartalmú edényt válasszunk, például jénai tálat vagy más hőálló üvegedényt, ami egy hagyományos sütőben is megállja a helyét. Az edény formája is fontos: a szögletes tálak sarkaiban gyorsabban felmelegszik az étel, ezért használjunk inkább kerek edényeket.

3.

Szurkáljuk meg párszor

Soha ne melegítsünk ételt zárt edényben, mert felrobbanhat! A bőrös, hártyás ételeket, mint például a paradicsomot, az almát, vagy a virslit szúrjuk meg vagy vágjuk be, így elkerülhetjük, hogy szétpukkadjanak, amikor a felesleges gőz távozik belőlük. Ugyanez vonatkozik a tükörtojásra is: melegítés előtt szurkáljuk meg a sárgáját.

4.

Jól keverjünk át mindent

Az sem mindegy, hogy rendezzük el a tányéron az ételt. Soha ne pakoljuk egymásra az ételeket, mert így nem tudja egyenletesen felmelegíteni a tányéron. Időnként keverjük meg, hogy mindenhol egyenletesen melegedjenek át. Ha az étel kész, ellenőrizzük, hogy elérte-e a kívánt hőmérsékletet. Ha szükséges, használjunk hőmérőt, vagy kóstoljuk meg az ételt.

5.

Tegyünk rá egy fedőt!

Alapszabály, hogy kevesebb étel gyorsabban, míg nagyobb mennyiség lassabban készül el a mikróban. A főzési időt csökkenthetjük, ha lefedjük a tálat – ezzel természetesen jobban megőrizhető az ételek nedvességtartalma is, és még a mikrónk is tiszta marad. Figyeljünk arra is, hogy a felforrósodott edényt edényfogóval vegyük ki, így elkerülhetjük az égési sérüléseket.

6.

Tisztítsuk rendszeresen