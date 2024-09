"Nagyon megviselt" - Marco Rossi a távozásáról beszélt

Zaklatott hónapok után hosszabb interjút adott Marco Rossi a molcsapat.hu oldalnak, melyben több aktuális kérdést is érintett. A fociválogatott szövetségi kapitánya beszélt az Európa-bajnokságról, a szeptemberi meccsekről, s az esetleges távozásáról, mely gyakran előkerül témaként a médiában és a szurkolók között is. Rossi most tiszta vizet öntött a pohárba.

Marco Rossi maradni akar Fotó: Koncz Márton

Marco Rossi újra elmondta, borzasztóan csalódott volt a labdarúgó-Európa-bajnokság után. Noha Svájc és Németország ellen ki lehet kapni, a svájciak elleni első félidő megviselte. A torna után azt mondta, sok mindent át kell gondolnia, de itt sokan félreértették.

Az Eb-kiesés, főleg a módja nagyon megviselt, de amikor azt mondtam, át kell gondolnom a dolgokat, nem a kapitányi posztra céloztam. A csapatunk játékát, a korlátainkat, illetve azok áttörésének lehetőségét kellett fontolóra vennem, és ezt is tettem. Nem mentem el akkor sem, amikor Angliából kerestek, és akkor sem, amikor egy vagyont ajánlottak más országból

- mondta erről az időszakról Rossi, aki a szeptembert is rosszul kezdte a csapattal.

Marco Rossi nem mond le

A kapitány a németek elleni 0-5 után azt mondta, ha erre nem reagálnak, akkor mindenkinek el kell tűnnie a színről. Ezzel kapcsolatban most kijelentette, csak egy esetben távozna idő előtt a csapattól: ha megköszönnék a munkáját.

Szeretném leszögezni: nem vagyok az a fajta, aki egy nehéz helyzetben magára hagyja a csapatát. Jobbá akarom tenni a magyar válogatottat, mert egy nagyszerű utazáson vagyunk, és még nem értük el a plafont. Sok nagy siker vár még erre a csapatra, ebben biztos vagyok.

Másrészt élő szerződésem van, és amíg a munkaadóm nem mondja fel, én tiszteletben kívánom tartani.

A teljes interjút ide kattintva olvashatod el.