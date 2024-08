Oda minden remény? Szörnyű hírt kapott Schumacher családja

curiosidade inútil do dia

[quem é véio de guerra já sabe]



o filho do Michael Schumacher não se chama Mick Schumacher em homenagem ao Michael, mas sim ao Mick Doohan - pai do Jack, grande amigo do Michael e pentacampeão de motovelocidade que, por acaso, também se chama Michael pic.twitter.com/91LBDLt8Ld