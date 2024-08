Megszakad a szív: elhunyt húgát viszi magával a Taylor Swift koncertre Kapás Boglárka

Ma lenne (van) a 23. szulinapod, mennyi mindent kellene mesélnem, bár tudom, hogy sokszor velem vagy (tegnap random elindult a telefonomon egy videó, amin Te beszélsz... anélkül, hogy megnyitottam volna a fotó mappát. Miattad hiszek az ilyen jelekbe). A Taylor Swift koncertre is viszlek holnap magammal, felteszem a tetkódat. Mennyire izgatott lennél most Te is, épp mint én... Boldog szülinapot, hiányzol, szeretlek imádlak (fúj)