Marco Rossi örömhírt kapott: a bőség zavarával kell megküzdenie

Szerdán bebiztosította az olasz Serie A-ba jutást a Balogh Botondot is foglalkoztató Parma. A 21 éves válogatott védőt a szezon elején, majd az utóbbi hetekben is a kispadon jegelte ugyan Fabio Pecchia vezetőedző, de így is 16 meccsen, nem egyszer kimagasló teljesítménnyel vette a ki a részét a sikerből. Hogy a többszörös európai kupagyőztes klubnál magasabb szinten is építenek rá immár topligásként, bizonyítja: éppen a minap hosszabbították meg a szerződését 2027-ig. A nyári Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi számára jó hír, hogy Balogh minden bizonnyal csak az első fecske.

Fotó: Nemzeti Sport

Balogh tehát az újabb topligás magyar focista. A Parma sikerét óriási ünneplés követte a Bariban elért 1-1 utáni hazatéréskor:

Magyar szempontból ugyanakkor ennél is nagyobb örömhír, hogy ha minden jól megy, Balogh előrelépésének folytatása következik. A következő szezonban rekordszámú, még a jelenlegi 10-nél is több légiósunk szerepelhet a legerősebb bajnokságok valamelyikében. Olasz-magyar szakvezetőnk korábban többször hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy minél több magyar játékos jusson el a topligákba.

Minél több játékosunk játszik a topligák valamelyikében, annál jobb helyzetben van a válogatott.

(...) A válogatott szempontjából ez a mostani hihetetlen helyzet, hiszen jelenleg nyolc alapemberünk játszik már a topligák valamelyikében, amire, ha jól emlékszem, az utóbbi legalább 25 évben nem volt példa – mondta Rossi még tavaly nyáron, Szalai Attila hoffenheimi szerződéskötése után.

Jelenlegi topligás futballistáink Angol Premier League: Kerkez Milos (Bournemouth) Szoboszlai Dominik (Liverpool) Francia Ligue 1: Nego Loic (Le Havre) Német Bundesliga: Gulácsi Péter (RB Leipzig) Orbán Willi (RB Leipzig) Sallai Roland (Freiburg) Schäfer András (Union Berlin) Szalai Attila (Freiburg – a Hoffenheim kölcsönjátékosaként) Spanyol La Liga: Yaakobishvili Antal (Girona) Yaakobishvili Áron (Barcelona – a 18 éves kapus kispados már volt bajnokin)



Ha abból indulunk ki, hogy a jelenlegi topligás focistáink közül mindenkinek sikerül tartania a szintet (vagy akár még erősebb csapathoz igazolnia, ahogy azt Sallai Roland vagy éppen Kerkez Milos tervezheti a nyárra), még többen csatlakozhatnak hozzájuk.

Ami már biztos: Lisztes Krisztián a Fradi után az Eintracht Frankfurt Bundesliga-csapatához kerül. Szintúgy a német élvonalban folytatja a pályafutását a Hertha-edző Dárdai Pál legkisebb fia, a Wolfsburghoz aláírt Dárdai Bence, aki ugyan – még? – nem magyar válogatott, de hosszabb távon őt is figyelheti Rossi.

Van még esélye a feljutásra a Hamburgnál szereplő Németh Andrásnak is, mint ahogy a középső Dárdai-fiú, a nemzeti csapatunkban idén bemutatkozott Dárdai Mártonnak is vannak élvonalbeli kérői.

A Serie A-ra visszatérve, egyáltalán nem kizárt, hogy a Torino végre ad egy esélyt a bizonyításra a négy éve a kötelekébe tartozó Horváth Krisztofernek. A 22 éves támadó Szeged és Debrecen után, most éppen Kecskemétre kölcsönadva bizonyítja tehetségét az NB I-ben és a már Rossi-csapatban is.

– Ő egy nagy tehetség, átlagon felüli technikai adottságokkal rendelkezik. Amióta úgy döntött, hogy a folyamatos játéklehetőségért visszatér Magyarországra, egyre inkább fejlődik. Jó úton van, úgy látom, készen áll arra, hogy egy lépést tegyen előre – nyilatkozta nemrég hazájában Horváth-ról az éppen a Torinónál nevelkedett Rossi.

A 19 éves Vancsa Zalánnak is lehet sansza topligás csapathoz előrelépni. A megelőlegezett bizalomként már felnőttválogatott futballista jelenleg ugyan „csak” belga másodosztályú Lommelben villog, de a két topligás klubot (Manchester City, Girona) is működtető City Group kötelékébe tartozik, és nyáron nagy áttörésre készül.

