Lesújtó hírt kaptunk: elhunyt a válogatott labdarúgó

91 éves korában elhunyt a Tottenham kétszeres győztes legendája, Terry Medwin – közölte a lesújtó hírt a klubja.

Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

- A klub mély szomorúsággal értesült egykori játékosunk, Terry Medwin haláláról. Terry tagja volt az 1961-ben duplagyőztes csapatunknak, és 215 alkalommal lépett pályára a bajnokságban, 72 gólt szerezve. Gondolataink Terry családjával és barátaival vannak ezekben a lehetetlenül szomorú időkben – búcsúzott Terry Medwintől a csapata.

Tottenham legend Terry Medwin dies aged 91 as club pay tribute to Double winner https://t.co/ulBGqvyeXf — K.B. (@KB97783357) May 1, 2024

Medwin az 1951/52-es szezonban debütált szülővárosa klubjában, a Swansea-ban. A korábbi walesi válogatott szélsőjátékos 1956-ban igazolt az észak-londoni klubhoz. A Tottenhamnél eltöltött hét év alatt legendás karriert futott be, amelynek csúcspontját az 1961-es első ligás és FA-kupa-duplázással érte el.

A nemzetközi porondon is lenyűgöző karriert futott be. Medwin képviselte Wales-t az 1958-as világbajnokságon, ahol az első körös rájátszásban ő szerezte a győztes gólt, amellyel a negyeddöntőbe jutottak. Ő maradt az utolsó játékos, aki a Sárkányok színeiben gólt szerzett a nagy tornán, egészen Gareth Bale 2016-os Eb-ig. Sőt még a magyar focidrukkerek is ismerhetik a nevét, ugyanis Medwin szerzett győztes gólt az 1958-as svédországi világbajnokságon Magyarország ellen.