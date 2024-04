Tíz év után újra BL-fordulót rendeznek Magyarországon

Fantasztikus versenyzéssel hangolt a magyarországi Bajnokok Ligája-fordulóra (SCL) a többszörös magyar bajnok erősember, Juhász Péter. Klasszisunk a rendkívül egzotikus Martinique-on úgy lett negyedik, hogy mindössze másfél ponttal maradt le a dobogóról, és két és félre volt az ezüstéremtől.

Juhász Péter

„Élményben, akár a versenyről, akár a helyszínről van szó, ez a mostani volt az egyik legjobb BL-fordulóm – mesélte a martinique-i Bajnokok Ligája-versenyt felidézve Juhász Péter, aki a negyedik helyet szerezte meg a karibi helyszínen. – Jó idő, jó hangulat, a verseny előtt a szervezők elvittek minket egy karibi hajóútra, bemutatva a hely nevezetességeit, szóval egy kis kikapcsolódás is jutott a verseny mellé. Tényleg minden szempontból tökéletes volt.”

Mindez azt jelenti, közel volt ahhoz is, hogy a budapesti BL-fordulót megelőzően beállítsa eddigi egyéni rekordját, ami egy második hely volt Szerbiában még a 2022-es idényben. A karibi kaland volt a mádi klasszis számára a második megmérettetés idén, Finnország után – ahol egy kisebb, verseny közben jött sérülés miatt a legjobb tíz közé sem fért oda – eldöntötte, hogy változtat a versenyzési stílusán, kevésbé próbál görcsösen hozzáállni az egészhez.

„Ez volt az első olyan forduló, ami előtt nem éreztem induláskor, hogy teljesen meg lennék feszülve. Tudtam, hogy az öt számból kettő jó lesz, egy pedig talán feküdhet, ehhez képest azokban a számokban is, amelyektől előzetesen a rosszabb részeredményeket vártam, negyedik-ötödik voltam. Nagy lökést adott, főleg, hogy kinn is szóba került, hogy a következő verseny Magyarországon lesz” – mesélte arról, hogy már a riválisok is várják a budapesti megmérettetést.

A versenynek az Aquaworld Resort Budapest ad majd helyszínt április 27-én. A rendezők számára fenntartott szabadkártya ezúttal Véró Alexé, így rögvest két magyarért is szoríthatnak majd a kilátogató drukkerek az Aquaworldben. Az erősember-versenyek mellett bothúzásban is jelentkező Véró pályafutása eddigi legnívósabb megmérettetésére készül.

A verseny ráadásul széleskörű reklámot biztosít Budapestnek is, mint a rendezők elárulták, 106 országba jut majd el az összefoglaló műsor, így pedig a szebbnél szebbnek ígérkező képek a magyar fővárosról, valamint az Aquaworldről.