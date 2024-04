Rá sem lehet ismerni Milák Kristófra, hónapok után bújt elő az olimpiai bajnok - Fotó

Már csak napok kérdése, s megtudjuk, hol tart a felkészülésben Milák Kristóf. Olimpiai- világ- és Európa-bajnok úszónk tavaly áprilisban az országos bajnokságon versenyzett utoljára, most ugyanitt tér vissza. Júniusban jelentette be, pihenésre, feltöltődésre vágyik, ezért nem áll rajthoz a fukuokai világbajnokságon, azóta pedig a dohai vb-t is kihagyta. Szeptemberben kezdett el újra úszni, ám pontos információt sosem kaptunk arról, milyen intenzitással készül a párizsi olimpiára.

Milák Kristóf teljesítményére a szurkolók melletta szakmai is kiváncsi Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Azt lehetett tudni, hogy Milákkal rengeteget foglalkozik erőnléti edzője, az olimpiai bronzérmes kenus Zala György. Az erőnléti munka meg is látszik azon a fotón, mely most látott napvilágot. Milák március 9-én utazott el a tenerifei edzőtáborba, ahol Virth Balázs csapatával, többek között Márton Richárddal, Verrasztó Dáviddal, Kapás Boglárkával készült a visszatérésre. A csapatról tett most közzé fotót Virth Balázs edző, s hátsó sorban meghúzódó Milák Kristófon látszik is az erőnléti munka. Teste szálkásabb, kidolgozottabb, mint korábban, az tehát látható, hogy az elmúlt hónapokban sem lustálkodott a bajnok.

Milák a tervek szerint hat számban, 50, 100 és 200 méter gyorson, valamint ugyanezeken a távokon pillangóban áll rajthoz az országos bajnokságon.