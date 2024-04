Mit művelnek Dárdaival? Ezt már a Hertha edzője sem érti

Ahelyett, hogy folyamatában vizsgálnák a munkáját, egy-egy meccs eredménytől függően hol temeti és az utódját keresi, hol a Hertha helyettesíthetetlen vezéreként kezeli a német sajtó Dárdai Pált, aki talán maga sem érti, mi történik körülette. A Hansa Rostock elleni, múlt pénteki 4-0-s diadal után rögvest eltűntek a magyar tréner utódjelöltjeivel foglalkozó cikkek. A Bild máris a berlini klub sikeres átformálásának legfőbb figurájaként ír róla, mint aki egységet teremtett a korábbi széthúzásból, rendet a disznóólból.

Dárdai fölényes sikerre vezette a Herthát, mégis egy apró momentum miatt lett libabőrös Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Tavaly, a kiesés előtt a rutinos csatár, Florian Niederlechner nevezte disznóólnak a Hertha akkori szedett-vedett csapatát. Most ő is azon kevesek egyike, akik maradtak Berlinben és tagjai a teljesen megfiatalított és átalakított, egyfelé húzó Dárdai-csapatnak. A nem minden zökkenőtől mentes, szembetűnő változást Benjamin Weber és Andreas Neuendorf klubvezetők mellett, sőt előtt leginkább Dárdai Pál érdemének tartják. A trió csakis olyan játékosokat szerződtetett vagy választott ki az utánpótlásból, akik azonosulni tudtak a Hertha szellemiségével. Dárdai pedig óriási energiákat fordított arra, hogy az öltözőben és a pályán is klikkesedés nélküli, igazi csapattá formálja a fiatalokat és az időseket.

– A meccs legszebb jelenete számomra az volt, amikor Toni Leistnert becseréltem Dárdai Márton helyére, és a csapatkapitány-helyettes Fabian Reese azonnal odaadta az addig rajta lévő karszalagot.

Akkor látszott, milyen kiváló csapatszellem uralkodik nálunk. Egész testemben libabőröztem

– áradozott erről Dárdai a négygólos diadal után, amelyből legidősebb fia, Dárdai Palkó két góllal vette ki a részét.

A cikkben kiemelik, hogy a fiatalok és idősebbek milyen példás egységbe forrtak a Hertha csapatában. Együtt járnak enni, programokat szerveznek családostul, például dartsoznak, koncertekre és más sporteseményekre járnak. A Bild szerint „ez az összetartás egy ideje a pályán is érződik, ahol mindenki vállvetve küzd egymásért, ráadásul mindezt zokszó nélkül – és ez a mi-érzés lehet egy sikeres új szezon záloga”.

A Hertha 6. helyezett a Bundesliga-másodosztály 29. fordulója után, és legközelebb vasárnap (13.30, tv: Match 4) az egy-egy ponttal és pozícióval mögötte álló Karlsruhe vendége lesz.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.