Szilágyi Áronnal fontos dolog történt a párizsi olimpia előtt

Az Egri Vízilabda Klub támogatása után újabb jelentős szerepet vállal a magyar sportban a 4iG, az ország vezető infokommunikciós vállalata. Ezúttal a háromszoros egyéni olimpiai bajnok kardvívó, Szilágyi Áron további karrierjéhez biztosítanak támogatást. Ezzel egy időben azt is bejelentették, hogy elindul a 4iG Talent Program – írja az Origo.

Fotó: Origo / Mirk

Fekete Péter, a 4iG Nyrt. vezérigazgatója ezúttal egy egyéni sportoló támogatását jelentette be. Aki nem más volt, mint a kardvívás történetének egyetlen háromszoros egyéni olimpiai bajnoka, Szilágyi Áron. Az emellett világ- és Európa-bajnok sportoló, aki miközben a párizsi olimpiára készül, már a Vasas SC vívószakosztályának elnöke is, a jövőben a 4iG támogatását is maga mögött tudhatja.

A vállalat ugyanis öt évre szóló együttműködési és támogatói megállapodást kötött Szilágyi Áronnal, aki a jövőben a a hamarosan megjelenő ONE márka nagykövete is lesz.

Szilágyi szerint fontos, hogy a páston kívül is példát mutasson.

A 2012-es londoni győzelmem óta én is valóban úgy érzem, hogy a páston kívül is kötelességem, hogy építsem szűken vett és tágabb közösségemet környezetemet. A 4iG, ahogy eddig megismertem, hasonlóan céltudatos, eltökélt, mint én, és ők is ugyanolyan magasra teszik a lécet, mint én szoktam.

"Azaz könnyű volt megtalálni a párhuzamokat. Örülök annak is, hogy egy olyan csoporthoz csatlakozhatok, amelyik felismerte, hogy milyen fontos a fiatal élsportolók támogatása" – mondta Szilágyi Áron, aki maga is létrehozott menedzserével együtt egy hasonló támogatói programot.

A teljes beszámolót az Origón olvashatod!