Michael Schumacher örökségéről beszélt a fia: „Tisztában vagyok a képességeimmel”

Idén „csak” a hosszútávú világbajnoki sorozatban (WEC) jutott versenyautó Mick Schumachernek, de az Alpine istálló 24 éves német pilótája továbbra sem tett le arról, hogy visszatérjen a Forma–1-be. A mellékállásban a Mercedes tartalékjaként is számításba vett „kis Schumi” önbizalma nem ingott meg attól, hogy a Haasnál töltött két sikertelen éve után – a neve ellenére – nem kapkodnak érte az F1-csapatok.

Mick Schumacher szerint apjának köszönheti az egyik legjobb versenyzői tulajdonságát Fotó: NurPhoto via AFP

– Tisztában vagyok a képességeimmel. Elég jó vagyok, ezt megmutattam már a Forma–4-ben, a Forma–3-ban és a Forma–2-ben is. Sokan gyorsan elfelejtik, hogy ott versenyeket és bajnoki címeket nyertem. Bebizonyítottam, hogy a vezetés mellett a nyomást is jól viselem. És a Forma–1 nem is annyira különbözik – mondta az F1-ben hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia.

Mick Schumacher tisztában van azzal, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelnie, ha vissza akar térni a gyerekkori álmát jelentő királykategóriába. Apja hírneve dacára soha, semmit sem kapott ingyen a sportágban – ellenben van egy aduásza, egy fontos tulajdonsága, amit a legendától „örökölt”.

– Én vagyok az, akink teljesítenie kell.

Amit kicsit másképpen csinálok, mint a legtöbb pilóta – és ezt valószínűleg Papától kaptam –, hogy képes vagyok helyes irányba vezetni egy csapatot.

Csapatjátékos vagyok, aki maga mögé gyűjti az embereket. Nyilván egyedül vezetünk a versenypályán, mégis csapatként nyerünk. Keveseknek ilyen a mentalitása a Forma–1-ben. Úgy gondolom, ez sok csapatfőnök számára nyereség lenne – jelentette ki magabiztosan Schumi fia, hozzátéve: sokan túl gyorsan írták le őt.

Mick Schumacher arra számít, hogy az idei F1-szezon végén a 20 versenyzőből 13-nak lejár a szerződése.

– A kezemre játszhat, hogy a pilóták piaca máris meglehetősen aktív, és hogy ez a következő hónapokban csak fokozódni fog. Történni fog egy s más. Nem csak pilótacserék lesznek a csapatoknál, de valószínűleg vissza is vonul egy-két versenyző – jelezte, hogy kíváncsian és ugrásra készen várja a fejleményeket.