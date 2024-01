Egy újabb legenda távozott: meghalt Franz Beckenbauer

Hetvennnyolc éves korában vasárnap elhunyt Franz Beckenbauer, a német labdarúgás kiemelkedő alakja - írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fotó: AFP

Az 1945. szeptember 11-én született sportember a Bayern Münchenben vált világszerte ismert labdarúgóvá, 1964 és 1977 között négy Bundesliga-elsőséget gyűjtött be, emellett van három BEK-, egy KEK- és egy Interkontinentális Kupa-győzelme is.

A korábban támadóként és középpályásként is szereplő Beckenbauerből a hetvenes évek egyik legjobb söprögetője vált, 1972-ben és 1976-ban is elhódította az Aranylabdát. Három világbajnokságon is szerepelt, 1974-ben csapatkapitányként ő emelhette magasba a serleget, de 1966-ban is eljutott a döntőig, 1970-ben pedig az elődöntőig. Emellett tagja volt az 1972-ben Európa-bajnok, négy évvel később pedig Eb-ezüstérmes nyugatnémet válogatottnak.