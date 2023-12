Keményen beszóltak Szoboszlainak, döntöttek Szilágyi Liliána édesapjáról

Szoboszlai Dominik számára nehezen indult a hét. A Liverpool középpályása az elmúlt időszakban több gyengébb teljesítményt nyújtott a pályán, ami miatt Angliában azonnal elkezdték kritizálni. Vannak, akik a kreatívabb módját választották az élcelődésnek, az egyik népszerű TikTok videóban például parodizálták a 23 éves futballistát. "Továbbra is úgy játszik, mint egy ASOS modell és nem egy focista" - írta a posztja mellé.

Emellett a Liverpool is rögtön egy rossz hírrel indított. A labdarúgó-klubvilágbajnokság 2025-ben jelentősen átalakul, az eddigi hétcsapatos formátumot dobják és 32 együttesre bővítik a mezőnyt. Európából nyolcan már most biztosan ott lesznek a tornán: a Real Madrid mellett a Bayern München, a Paris Saint-Germain, az Internazionale, a Benfica és a Porto kvalifikálta magát, Angliában pedig a Chelsea és a Manchester City jutott be. A Liverpool bármilyen eredményt ér el, biztosan lemarad a 2025-ös klubvébéről, ami jelentős bevételkiesést jelent. Összesen 1 milliárd fontnyi (442 milliárd forint) pénzdíjat osztanak szét, a csapatok már csupán a részvételért garantált 50 millió fonttal (22 milliárd forint) lesznek gazdagabbak.

Bármit csinál a Liverpool, már biztosan nem fog tudni kijutni a 2025-ös klubvilágbajnokságra Fotó: Instagram/szoboszlaidominik

Karácsonykor lesz két éve, hogy Szilágyi Liliána úszónő arról beszélt, hogy édesapja, Szilágyi Zoltán korábban molesztálta őt. Vallomása alapján a bíróság feljelentést tett az apa ellen. Ebben az ügyben született a közelmúltban határozat. "A rendőrség lezárta a nyomozást, az a döntés született, hogy a szóban forgó, Liliána által elmondott cselekmények elévültek" - mondta a Borsnak dr. Keviczki István ügyvéd, Liliána jogi képviselője. A pereskedés viszont nem ér véget, ugyanis az édesapa becsületsértés miatt feljelentette lányát, Liliánának kell bebizonyítania, hogy az általa elmondottak megfelelnek a valóságnak.