Dárdai világrekorder lett: Zidane, Cruyff és Ferguson is irigykedhet rá

A labdarúgás statisztikáival foglalkozó Transfermarkt sem talált hasonlót a labdarúgásban: a szakportál összeállítása szerint – legalábbis komoly szinten – a Herthát irányító Dárdai Pál az egyetlen, aki edzőként három fiát is a csapatában tudhatja.

Dárdai Pál (balra) mellett a magyar válogatottba hívott középső fia, Márton Fotó: Nemzeti Sport

Ráadásul még különlegesebbé teszi a berlini magyar „családi kört”, hogy a 24 éves Palkó, a 21 éves Márton és a 17 éves Bence egyszerre kerettagjai apjuk német másodosztályban szereplő gárdájának.

Das ist im deutschen Profifußball wohl einzigartig: Papa Pal coacht, seine drei Söhne sind Teil des Teams von #HerthaBSC. Komplettiert hat das Quartett jetzt Palko #Dardai, der vom ungarischen Erstligisten Fehervar FC zurück nach #Berlin gewechselt ist. https://t.co/SyonhKTzAI pic.twitter.com/0iWxPP1mbH — rbb|24 (@rbb24) July 25, 2023

– Valahogy a sors akarta így. Ez hozzátartozik a családtörténetünkhöz. Már apám is együtt játszott a bátyjával. Én is játszottam együtt a testvéremmel, nem sokkal azelőtt, hogy Németországba jöttem. Nálunk ez normális. És most, miután ilyen régóta itt vagyok, az összes gyerekem herthás – mondta Dárdai a négyesük nyári összeállása után.

Mit dem Trainer unterm Weihnachtsbaum 🎄 Bei diesen Klubs wird der Sohn vom Vater gecoacht



Bei #Hertha setzen die Dárdais Maßstäbe, beim FC Porto gibt's ein Kuriosum und die Rekordhalter der meisten gemeinsamen Spiele arbeiteten bei Nottingham zusammen 👇https://t.co/ksqHmhRnwa — Transfermarkt (@Transfermarkt) December 24, 2023

A Transfermarkt egyébként a magyar szakemberen kívül 17 neves edzőt gyűjtött össze, akik egy vagy két fiukkal együtt dolgoztak. Köztük a sportág olyan legendáit, mint az olasz Cesare Maldini, a francia Zinédine Zidane, a skót Alex Ferguson vagy éppen a holland Johan Cruyff. Az apjuk dirigálta három Dárdai-gyerek példája egészen rendkívüli, de két fiának volt edzője például Zidane (Enzo 24, Luca 2 meccsen játszott Zizou Real Madridjában), és a portugál Sérgio Conceicao (öt fia közül kettő, Francisco és Rodrigo is pályára lépett már az általa irányított Portóban). Sőt, ha Zidane esetleg visszatérne a Real kispadjára, akkor a madridi tartalékcsapatban szereplő 21 éves Theo lehetne négy fia közül a harmadik játékosa.

Dinasti Zidane di Real Madrid, putra sang legenda Zidane merayakan 200 pertandingan bersama Castilla, antara Enzo, Luca, dan kini Theo, yang melengkapi tersebut melawan klub San Fernando. (marca) pic.twitter.com/PKsgpKiQWR — ️️ ️️ (@realmadridindo1) December 7, 2023

Érdekes módon "Az edzővel a karácsonyfa alatt" címmel megjelent öszeállításban szereplők zöménél az apa vitte többre (labdarúgóként és/vagy trénerként). De olyanok is akadtak – például az Európa-bajnok, aranylabdás német Matthias Sammer és apja, Klaus –, ahol a gyerek futott be fényesebb karriert.