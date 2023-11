Bulgária-Magyarország: végre jó hírt kaptak a magyar szurkolók

Mint arról beszámoltunk, Szófia helyett Plovdivban, és zárt kapuk, szurkolók nélkül rendezik november 16-án a Bulgária-Magyarország labdarúgó-Eb-selejtezőt. Másfél héttel a találkozó előtt sokan megdöbbentek a hír hallatán Magyarországon is. Több száz szurkoló a meccsjegy mellett már repülőjegyet is vásárolt és szállást is foglalt magának. Az MLSZ már azonnal jelezte, visszafizetik a belépők árát, most a WizzAir légitársaság is reagált a fejleményekre.

A csapat szurkolók nélkül játszik Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Most a WizzAir légitársaság is reagált: törli a szurkolók charterjáratát, a drukkerek visszakapják a pénzüket, vagy másik utazáshoz használhatják fel a kegyet.

A járattörlésekben érintett utasokat a Wizz Air a foglaláskor megadott e-mailen és SMS-ben értesíti. Az utasok választhatnak az ingyenes átfoglalás, a repülőjegy vételárának százszázalékos visszatérítése vagy az eredeti viteldíj 120 százalékának WIZZ-kreditben való jóváírása között. Bár a Wizz Airnek nem volt ráhatása a bolgár szövetség döntésére, ezúton is elnézést kér az érintett utasaitól.

- idézi a Világgazdaság a légitársaságot.