Óriási magyar siker: Fürjes Balázs a NOB tagja lett

Minden várakozást felülmúlóan gyorsan jutott el a MOB-jelöléstől a NOB-tagságig Fürjes Balázs, aki kedd hajnalban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közgyűlésétől is megkapta a bizalmat a Mumbaiban tartott szavazáson. Az 1894-ben Kemény Ferenccel megkezdett magyar olimpiai sportdiplomáciai út töretlenül folytatódik - írja a Mandiner.

Fotó: Mandiner

Indiában, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 141. közgyűlésének (IOC Session) helyszínén, Mumbaiban érte utol a Mandiner Fürjes Balázs magyar NOB-tagot, aki így nyilatkozott megválasztása után:

- A NOB döntése elismerés és a bizalom kifejezése. Ez az elismerés és bizalom Magyarországnak, a magyar sportnak szól elsősorban. Az én dolgom továbbra is az olimpiai mozgalom és a magyar sport szolgálata, csapatban. Egy csapattagként a sok közül – mondta Fürjes Balázs, aki ezek után köszönet-nyilvánításokkal folytatta.

Köszönöm az egész magyar olimpiai család, a Magyar Olimpiai Bizottság, Gyulay Zsolt elnök, valamint egykori és jelenlegi NOB-tagunk, Schmitt Pál és Gyurta Dániel, valamint a többi bajnokunk egységes támogatását.

- Schmitt Pál tanácsaira nagyon számítok a jövőben is – négy évtizedet töltött a NOB-ban, minden a kisujjában van, mindenkit ismer, mindent tud, hatalmas tekintélye van a tagság körében” – emelte ki az új magyar NOB-tag. Majd ezzel folytatta: „a magyar sport erősítése mellett azért szeretnék dolgozni, hogy az olimpiai eszme, mozgalom, értékek, versenyek vonzóak maradjanak a fiatal generációk számára is, hogy a világban erősödő, feltörekvő sportágak erőre kapjanak Magyarországon is és a hagyományos magyar sportok meg tudjak őrizni súlyukat, helyüket az olimpiai mozgalomban – utalt a régi és új sportágak szerepére is Fürjes Balázs. Hozzátette: „újfajta gondolkodásra is szükségünk lesz idehaza, érdemes megfontolnunk, amit Thomas Bach hetente többször is elmond:

változnunk kell, hogy ne kiszolgáltatottjai legyünk a világban zajló változásoknak, változnunk kell, vagy akaratunk ellenére meg fognak bennünket változtatni”

– zárta a Mandinernek adott nyilatkozatát Fürjes Balázs, aki mától valóban a sportvilág egy különleges elitklubjába tartozik.