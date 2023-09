Halálos betegnek kamuzta magát az olimpiai bajnok szélhámos

Döbbenetes csalással bukott le a díjugratás kanadai olimpiai bajnoka, Eric Lamaze. A tavaly visszavonult, 55 éves sportolóról kiderült: évek óta agyrákosnak hazudta magát.

Eric Lamaze mindenkit átvert pofátlan trükkjével Fotó: AFP

A 2008-as pekingi ötkarikás játékokon csúcsra ért Lamaze évekkel ezelőtt kürtölte világgá, hogy agydaganatban szenved. Többször is kezelésekre hivatkozva tűnt el a nyilvánosság elől. Erre most kiderült: nem is volt tumorja, meghamisította a diagnózist.

Megpóbálta félrevezetni a bíróságot, ahol immár 13 éve perbe fogták: a vád szerint 500 ezer euró (192 millió forint) értékben adott el gyenge lovakat, átverve a vevőt. Az eljárás során különböző egészségügyi dokumentumokat hamisítva húzta-halasztotta az eljárást.

Idén márciusban már odáig merészkedett, hogy egy szövődményre hivatkozva, torokrákműtétről adott be hamis papírt. Az ontariói legfelsőbb bíróság azonban leleplezte. Feltűnő ellentmondások miatt kezdtek gyanakodni (az operációt állítólag elvégző brüsszeli idegsebész nevét elírták, ráadásul a zárójelentése az általa nem ismert holland nyelven íródott). A végső bizonyítékot egy magánhekus szállította, akinek a sebész írásba adta: a neki tulajdonított dokumentumok hamisak.

Mintha a csalása önmagában nem lenne elég felháborító, Lamaze úr még úgy is tett, mintha végstádiumú rákos lenne, ami sértés mindazok számára, akik ilyen rettegett betegségben szenvednek.

Mindezt csak azért, hogy elkerülje a "leszámolás napját", egy több mint tíz éve kezdődött ügy tárgyalását – mondta felháborodva az egyik bíró.

Lamaze feje fölött most összecsapnak a hullámok. A védőügyvédje otthagyta, és máris arra kötelezték, hogy kifizesse a felperes minden költségét (közel 12 millió forint értékben), amik az ő halasztásaival kapcsolatban merültek föl. A korábban többször is kokainnal és doppinggal megbukott sportolónak a lókereskedéssel kapcsolatos csalás mellett további három ügyben vádolják.