Németh Balázs az atlétikai vb-ről: A teljes sikerhez jó magyar eredmények és világrekordok is kellenek

Napra pontosan egy hét múlva, november 19-én kezdődik a budapesti atlétikai világbajnokság. Németh Balázs, a Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója az Origónak többek között azt is elárulta, szerinte mi fog kellene a teljes sikerhez, de arra is kitért, melyik ötletet volt a legnehezebb megvalósítaniuk.

Németh Balázs / Fotó: MTI - Szigetváry Zsolt

- Nagyon magasra tettük a lécet, ami persze kétélű fegyver is lehet. Úgy tűnhet, hogy kockáztattunk, amikor már a szervezés egy korai szakaszában azt mondtuk bátran, hogy minden idők legjobb vb-jét akarjuk megrendezni, pedig még semmink nem volt, épület is alig, de szék például biztos nem volt benne. Én akkor leszek elégedett, ha mindenki látja, hogy amit megígértünk, azt teljesíteni is fogjuk. Mi ezért megtettünk és megteszünk mindent,de a teljes sikerhez jó magyar eredmények és világrekordok is kellenek. Ez persze egyfajta kockázat, hiszen világrekordot és magyar sikereket nem garantálhatunk, de mi a szervezőbizottság oldaláról mindent megtettünk, hogy jó magyar eredmények szülessenek, hogy egy picit ugyan, de lejtsen nekik a pálya. Ha kellett, akkor dobókör csiszolást engedélyeztünk, ha kellett, akkor átrendeztük azt a szobát, ahonnan majd szólítják a versenyzőket, vagy éppen edzési lehetőséget adtunk akár nappal, akár villanyfénynél – árulta el Német Balázs, aki utána arra is kitért, mi volt a legnehezebben átvitt ötlet, amihez végig ragaszkodott.

Youhuu, a rackajuh, a vb kabalafigurája / Fotó: MTI - Soós Lajos

- Youhuu, a rackajuh, a vb kabalafigurája. Először egy-két kollégával láttuk meg benne a fantáziát, de szerintem a vb alapfilozófiájából is következik, hogy egész egyszerűen a budapesti atlétikai világbajnokságnak nem lehet mondjuk egy nyúl a kabalája. Nem szegény nyulakat akarom bántani, hanem azért mondom ezt, mert a budapesti atlétikai vb-nek minden részletében emlékezetesnek, profinak és különlegesnek kell lennie. Ehhez pedig egy olyan kabala dukál, amely karakteres, méltó, amire évek múlva is emlékezni fogunk – mesélte a vezérigazgató.

A döntése pedig helyesnek bizonyult, ugyanis a vb kabalafigurája, Youhuu sokat tett azért, hogy még többen érdeklődjenek a világbajnokság iránt. Lendített a jegyeladáson, és általa még olyan platformokra is beszívárgott a vb híre, ahová korábban nem.

