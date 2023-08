Nincs menekvés, a világon mindenhol imádják a Fradi sztárjait - Fotók

Alig egy hét telt el azóta, hogy a magyar férfi vízilabda-válogatott megnyerte a fukuokai világbajnokságot. Varga Zsolt szövetségi kapitány csapatának gerincét az FTC kilenc pólósa adta. A hétfői hazatérést követően számukra is megkzdődött a jól megérdemelt vakáció, a zöld-fehér klub pedig ízelítőt adott abból, hogyan nyaralnak a Fradi vb-győztesei.

Fekete Gergőt (középen) Cipruson is felismerték Fotó: fradi.hu

Az összeállításból kiderül, akadt közülük, aki más sportágakba kóstot bele, de olyan is, aki külföldön is csatlakozott egy pólós edzéshez a tengerben.

Német Toni jelenleg is Zanzibáron pihen menyasszonyával, míg Fekete Gergő Cipruson üdül a barátnőjével. Utóbbit a nyaralása alatt is utolérte a hírnév, mivel a helyi fiatalok is nézték a vb-t, felismerték Gergőt, és közös képet is kértek. Fekete Gergő emellett a helyi vízilabdacsapat edzéséhez is csatlakozott a tengerben. Vigvári Vendel szintén sportolással töltődik fel, ő a kosárlabda mellett barátnőjével padelezett - olvasható a fradi.hu cikkében.