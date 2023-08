Dzsudzsák férfiasan bevallotta, ezt rontották el Debrecenben

Az elmúlt héten óriási pofonnal ért véget a Debrecen focicsapatának szereplése az európai kupaporondon. A Loki az ausztriai 0-0 után itthon továbbjutásra készült a Rapid Wien, s már az is megfordult a játékosok fejében, hogy a következő körben az olasz Fiorentina lesz az ellenfél. Nos, következő kör nem lett, a Debrecen itthon 5-0-ra kapott ki a visszavágón.

A Debrecen igencsak hullámzó teljesítményt nyújtott: a Rapid ellen leszerepelt, a z NB I-ben azonban jelesre vizsgázott Fotó: DVSC.hu, Derencsényi István

A Loki a bajnokságban tért vissza, s nem is akármilyen játékkal. Dzsudzsák Balázsék 4-1-re verték a Kisvárdát, ezzel az NB I élére ugrott a csapat. A gárda vezére Dzsudzsák Balázs volt, aki tizenegyesből betalált és gólpasszt is adott. A bajnoki után a Rapid elleni meccsről is beszélt, őszintén vallott a pofonról.

Nem volt a csapathoz méltó az az eredmény, amit csütörtökön produkáltunk, vállaljuk is a felelősséget, a következményeket. Mindenki egy picit azon a hullámon ült, hogy ebből lehet valami nagy dolog, és már a Fiorentinára készültünk. Nagy pofon volt, de a csapat most bizonyította azt, hogy fel tud állni.

– idézi a Magyar Nemzet Dzsudzsákot.