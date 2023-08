Atlétikai-vb: Tűzijáték és aranyérem, ekkorra várhatod a legnagyobb magyar sikert

Négy nap múlva végre elkezdődik a magyar sport történelmének egyik legnagyobb eseménye. Az atlétikai világbajnokságot augusztus 19-től 27-ig rendezik, s a viadal valóban történelmet jelenthet majd a magyar sportban. Szabadtéri atlétikában ugyanis még sosem nyert magyar sportoló világbajnoki aranyat, de most Halász Bence kalapácsvetésben jó eséllyel indul.

Halász Bence bronzérmet már nyert vébén Fotó: Árvai Károly

Halász Bence augusztus 20-án, a tűzijáték előtt döntőzhet majd. Az biztos, hogy arra a napra már megtelt a stadion. A másik teltházas nap az augusztus 26., amikor a rúdugró Armand Duplantis próbálja megjavítani saját világcsúcsát.

- Halász Bence révén ott van a legnagyobb esélye arra a magyar válogatottnak, hogy érmet szerezzen, akár aranyérmet is. Úgyhogy ez a két kiemelt nap, meg persze 19-e a megnyitó napja, ott is most már az esti programban is csak nagy szerencsével lehet jegyet találni - mondta Németh Balázs, a Budapest 2003 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a HírTV reggeli műsorában.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.