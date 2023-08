Napi tíz kilométerrel az atlétikai vb-re is benevezhetne Lukács Laci

Lukács Laci, a Tankcsapda zenekar énekes-basszusgitárosa a hobbifutók között is hobbistának tartja magát, de ő is készül a budapesti atlétikai világbajnokságra. A celebfutáson népszerűsítette is az augusztus 19. és 27. közötti rendezvényt.

Fotó: Zsigmond László

Lukács elmondta, a debreceni Nagyerdőben bárki csatlakozhat mellé, ha futni szeretne:

– Általában nem egyedül futok, ketten-hárman futunk. Naponta 10 kilométert teszünk meg. Ha az időm engedi, akkor már csak a hangulat miatt is igyekszem kilátogatni az atlétikai világbajnokságra

– mondta Lukács László, aki számára nem a másik legyőzése a cél, mint mondja, az ő ellenfele egyedül az idő, valamint az óra.

