Aggasztó hírek érkeztek Szoboszlai Dominikék háza tájáról

Szoboszlai Dominik szárnyal a Liverpoolban, azonban sajtóhírek szerint a csapat jó szereplése veszélybe kerülhet. Elveszíthetik ugyanis a leggólerősebb játékosukat, Mohamed Salah-t, aki a Aljazeera szerint megállapodott a Szaúd Arábia-i Al-Ittahaddal. Ez az a közel-keleti csapat, amely Karim Benzemát, és N'Golo Kantét is megszerezte idén. A hír azért is érdekes, mert ma derült ki, hogy Benzema nem illik be a csapat játékstílusába az edző szerint, és a helyére jó választás lehet a Liverpool klasszisa.

Távozik a Liverpool gólerős csatára /Fotó: Twitter/LFC

Sajtóhírek szerint magasabb összeget kaparinthat meg az átigazolással a csatár, mint korábban Cristiano Ronaldo, aki a szintén szaúdi Al-Nassr játékosa.

A lap azt írja, hogy évente akár 200 millió eurót (80 milliárd forintot) is zsebre tehet új csapatánál. A hirtelen jött klubváltás azért is hozza nehéz helyzetbe a Liverpoolt, mivel nemrég szerződést hosszabbítottak Salah-val, nem úgy tervezték, hogy a támadó idén elhagyja a csapatot. Ráadásul Dominikékhoz most gyorsan kellene szerezni valakit, aki helyettesíti a 31 éves sztárjátékost.