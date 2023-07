Mégis megjelent Brad Pitt csapata a Hungaroringen

Múlt héten még arról szóltak a hírek, hogy felfüggesztik az Apple Forma-1-ről szóló filmjének forgatását, amelynek Brad Pitt az egyik főszereplője. A filmes stáb a Brit Nagydíj után a Magyar Nagydíjon is újabb jeleneteket vett volna fel, ám Pitték arról számoltak be, hogy szolidaritást vállalnak sztrájkoló kollégáikkal. A Hungaroringen viszont azt láthattuk, hogy az Apple stábja kapott egy külön garázst és a kiszolgálóépületeiket is felállították.

Brad Pitt Silverstone-ban, a Brit Nagydíjon Fotó: NurPhoto via AFP

Az viszont nagy meglepetés lenne, ha Brad Pitt is megjelenne a hungaroringi paddockban. A hírek szerint a színészek és egyetlen szakszerveti tag sem fog részt venni a forgatáson, várhatóan akciójeleneket vesznek majd fel az operatőrök.

A Joe Kosinski által rendezett filmben Pitt egyébként egy visszatérő autóversenyzőt alakít majd. Az 59 éves amerikai színész nagyon élvezte egyébként az eddigi forgatást.

Civil emberként fogalmam sem volt, hogy mi kell ahhoz, hogy jó autóversenyző legyek. Milyen habitus, ügyesség. Az összes kategória versenyzőjét nagyon tisztelem, csodálatos sportolók valamennyien

– idézte a motorsport.com Brad Pittet.