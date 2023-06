"Tudom, miért kerültem ebbe a helyzetbe" - rosszindulatú daganattal küzd a magyar válogatott kézilabdázó

Tilinger Tamara 2021 januárjában vonult vissza az aktív sporttól, tavaly márciusban pedig egy csomót talált a mellében. Kiderült, rosszindulatú daganattal küzd. A feol.hu-nak elmondta, 13 kemoterápiás és 17 injekciós kezelésen esett át.

Tilinger Tamara Fotó: Fehér Gábor

"Pár napja beszélgettem erről a párommal, hogy iszonyatosan nehéz éven vagyok túl, tele hullámvölgyekkel és hegyekkel. Nem vagyok halogatós típus, így azonnal orvoshoz fordultam akkor is, mikor egy önellenőrzés során rátaláltam a csomóra a mellemben. Minden rosszban van valami jó, nekem az volt a jó, hogy hormonérzékeny volt a daganatom, nagyon jól kezelhető volt. De ehhez az is kellett, hogy én is átessem a kemoterápián, injekciós kezeléseken. A műtét utáni szövettani eredményem azt mutatta, hogy nincs szükségem sugárkezelésre. 13 kemoterápiás és 17 injekciós kezelésen estem át. Voltak nagyon nehéz napjaim, iszonyatos fájdalom gyötört, nem tudtam egy pólót sem magamra húzni. A családom azonban mindvégig mellettem volt."

A háromszoros válogatott kézilabdázó azt is elárulta a lapnak, hogy tisztában van vele, miért kapta a betegséget.

"Pontosan tudom, hogy miért kerültem ebbe a helyzetbe. A visszavonulásom után Svájcba költöztem, és nem bírtam megbirkózni ezzel a helyzettel. Nem találtam a helyem, nem tudtam hazajárni a családomhoz, s ez lelkileg nagyon megviselt. Nem éreztem jól magam a bőrömben, olyannyira honvágyam volt, hogy felemésztett. Ezt a terhet én ledobtam magamról azzal, hogy 2022. április másodikán összepakoltam, és hazajöttem. Minden családtagom mellettem volt. Az összes kemoterápiára a testvérem vitt, ott volt mellettem, mikor végighánytam az ötórás kezelést. Éjszakánként anya aludt velem. Mindenkinek hálával tartozom, megemelem előttük a kalapom."