Magyarországon döntene rekordot az angol sztárfocista

Nemcsak a fociban tehetséges Bobby Zamora, hanem a horgászatban is. A korábbi angol válogatott támadó visszavonulása után szenvedélyes pecássá vált: számos kapitális pontyot csalt horogra, de a tengeri horgászatban is jártas, több cápát is zsákmányolt már. A legújabb terve pedig az, hogy Magyarországon csalja horogra a világrekorder pontyot, melynek súlya több mint 50 kiló.

Kapitális halakat fog Bobby Zamora / Fotó: Viasat Explore/A nagy horgászkaland

Cél az 50 kiló feletti ponty

– Soha nem horgásztam még Magyarországon, de tervezem, hogy egyszer ellátogatok önökhöz.

Tudom, hogy rengeteg gyönyörű és halban gazdag víz van ott. A célom, hogy egyszer a Nemesvita mellett található Euro Aqua-tónál pecázhassak. Ott fogták a világ egyetlen 50 kiló feletti pontyát. Természetesen nekem is az a célom, hogy azt horogra csaljam

– mondta a Borsnak Bobby Zamora, aki Ali Hamidival saját műsort csinál A nagy horgászkaland címmel, melynek most forgatják a 2. évadát. Az 1. évadot pedig szombatonként 22:10-kor lehet nézni a Viasat Explore kalandcsatornán.

Jó kapcsolatot ápol Gerával

Bár hazánkban még nem pecázott Zamora, mégis kötődik az országunkhoz, hiszen ellenünk mutatkozott be az angol válogatottban, valamint három évig volt csapattársa a Fulhamben Gera Zoltánnak, akivel együtt Európa-liga-ezüstérmet szerzett.

A mai napig barátságot ápol korábbi csapattársával, Gera Zoltánnal / Fotó: AFP

– Nagyon jó kapcsolatot ápolok Zoltánnal, igaz, nem beszélünk egymással mindennap, de időnként küldünk egymásnak üzenetet.

Túlzás nélkül állítom: ő volt a legjobb csapattársam, tökéletes párost alkottunk a Fulhamben, ennek is volt köszönhető, hogy egészen az Európa-liga döntőjéig meneteltünk.

Egy végtelenül kedves srác, akinek gyerekként nagyon nehéz sorsa volt, de talpra tudott állni, és kiváló focista lett belőle, egy igazi legenda. Nem véletlen, hogy vele cseréltem mezt, amikor a magyarok ellen debütáltam a válogatottban – fogalmazott Zamora, aki megfordult többek közt a Tottenhamben, a West Hamben és a QPR-ban is.

Sport a horgászat

A 42 éves korábbi támadó arról is szót ejtett, hogy bár sokan nem tartják sportnak a horgászatot, szerinte nagyon is az.

Mindig túl akar járni a halak eszén Fotó: Viasat Explore/A nagy horgászkaland

– A sport arról szól, hogy feszegessük a határainkat, különböző kihívásokat állítsunk magunk elé, melyeket leküzdünk. Ahhoz, hogy el tudd érni a célodat, le kell győzni az ellenfelet.

Nekem alapból is olyan a természetem, hogy ha velem szemben valaki akar valamit csinálni, az egy kihívás, és én az illetőt meg akarom verni benne. A horgászatnál is így van. Kihívást jelent a kapitális halak megfogása, az ellenfél ez esetben a hal, melynek túl kell járni az eszén

– zárta Zamora.