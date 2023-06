Kapás Bogi végre elárulta, ezért volt ott a hajón

Hétvégén az A38 Hajón adták át a Petőfi Zenei Díjakat, melyen az énekesek mellett a zenekarokat is díjazták. Utóbbi kategóriában az Ismerős Arcok zenekar kapta a díjat, ők azonban nem voltak ott a helyszínen. Helyettük Kapás Boglárka világbajnok úszó vette át az elismerést. Most az is kiderült, hogy miért.

Felkértek, hogy vegyem át a díjat. Ezt szeretném is megköszönni az Ismerős Arcoknak, megtiszteltetés számomra, hogy én vehettem át a díjukat, ezúton is gratulálok nekik és már várom, hogy ezt személyesen is megtehessem! Félig erdélyi lányként nagyon közel állnak a szívemhez, nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jó helyre került a díj!

- idézi Bogit a Hirado.hu oldala.

Bogi a közösségi oldalán is köszönetet mondott.