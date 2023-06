"Te vagy a legjobb" - Ibrahimovic magyar sportolót bálványozott

Zlatan Ibrahimovic múlt vasárnap, június 4-én jelentette be visszavonulását a profi futballtól. Elképesztő karrierje alatt 33 trófeát szerzett, francia, holland, olasz és spanyol bajnoknak is mondhatja magát, gólkirályi címet hatszor zsebelt be. Pályafutásában sokszor találkozott a magyarokkal is.

Ha a svéd válogatottat nézzük, Ibra hat alkalommal lépett pályára a magyar labdarúgó-válogatott ellen, ezeken összesen három gólt szerzett. Kiemelkedik a 2005-ös és a 2009-es találata, ezek ugyanis mindkét alkalommal világbajnoki selejtezőn, a Puskás Arénában, a hosszabbításban születtek. Kedves emlék lehet a 41 éves támadó számára 2013 is, amikor is Puskás-díjat kapott, mégpedig az angoloknak lőtt nem mindennapi ollózós gólja miatt.

Azonban nemcsak a futballpályán, hanem azon kívül is kötődik a magyarokhoz. Még a Los Angeles Galaxy futballistájaként tekvándó edzésekre járt, ugyanott, aol a magyar edző, Salim Gergelyés tanítványai edzettek. Ibra együtt tréningezett a tehetséges Salim Omar Gergellyel, akivel baráti viszonyba kerültek, olyannyira, hogy a svéd klasszis első kézben gratulált Omarnak a tavaly tekvándóban szerzett világbajnoki aranyáért. "Világbajnok. Te vagy a legjobb!" - üzente akkor az Instagram-oldalán Zlatan Salim Omar Gergelynek.