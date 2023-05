Először 2015. május 11-én tartották meg a Közlekedési Kultúra Napját Magyarországon, azóta minden évben megrendezésre kerül az esemény, az idei már a kilencedik alkalom hazánkban. Sajnos a konfliktusok száma az utakon egyre nő, a verbális atrocitások mellett pedig döbbenetes, hogy a fizikai erőszakba hajlik egy-egy vitarendezés. Az önfegyelem, a kulturált vitarendezés a mindennapokban és a közlekedésben is a civilizált társadalom alapja, erre hívja fel a figyelmet a Közlekedéstudományi Egyesület koordinálásával kilencedik éve szervezett kampány.

Talmácsi Gábor Fotó: Bors

A Hungaroringen található Groupama Tanpályáján Talmácsi Gábor világbajnok motorversenyző, Wolf Kati énekesnő és Kiss Norbert négyszeres Európa-bajnok kamionversenyző segítségével modelleztek néhány közúti szituációt, mint például a vészfékezést vagy az esőben való vezetést. Talmácsi lapunknak elmesélte, ő elkerüli a konfliktusokat a közutakon, ehhez viszont elengedhetetlen a megfelelő magaviselet - üzente a közlekedőknek.

„Vannak olyan helyzetek, amikor fontos a megfelelő kultúráról beszélnünk, a saját, és mások biztonsága fontosabb mint egy vita” – mondta Talmácsi Gábor. „Sokféle járművel vagyunk már az utakon, az udvarias, és biztonságos közlekedés legyen az alapvető. A jó idővel a motorosoknál kiemelném a láthatóságot, nekem például azért van ilyen speciális sisakom, mert ezt jól lehet látni messziről. A másik a hang. Nekem most elektromos robogóm van, ha nincs a motornak hangja, az egy másik vezetési stílust igényel, ha pedig túl hangos, az pedig frusztráló a közlekedésben.”

Wolf Kati Fotó: Bors

Wolf Kati egy Ford Mustangot vezetve próbálhatta ki, milyen egy több száz lóerős sportautóval közlekedni. Az ismert énekesnő fontos tapasztalattal lett gazdagabb a nap végén.

„Érdekes volt megfigyelni magamon, hogy a reakcióidőm mennyire változik meg már attól, ha egy picit is fáradt vagy”

– nyilatkozta a Borsnak Wolf Kati. „Én most a legelső körnél nagyon figyeltem, meg is csináltam tökéletesen a kikormányzást, utána viszont ezt már nem tudtam reprodukálni, mert nem figyeltem már annyira. Ha kicsit is fáradt vagy és reakcióidőd egy másodperccel kevesebb, akkor már meglehet a baj.”

A vezetést bár nagyon élvezte, a mindennapokban azonban már nem használna sportautót: „Én normálisan vezetek, nem ott élem ki az extrém szenvedélyeket, nekem arra tökéletes a színpad. Azt érzem, hogy ehhez kell egy adrenalinvágy. Iszonyatosan menő egy ilyen autó, dögös, erős, de szerintem ezt a normális közúti közlekedésben nem tudod kihasználni. Ülsz egy 500-600 lőerős autóban a piros lámpánál.”

Idén 106 szervezet, 110 aktivitást szervez, közöttük a MÁV, BKK, Volán, a rendőrök, az Országos Mentőszolgálat, Mahart, KTI, valamint számos kisebb és nagyobb közlekedéssel foglalkozó egyesület, szervezet, a közúti, a kötött pályás, a vízi és a légi közlekedés területén hirdeti: Legyen minden nap a kulturált és biztonságos közlekedés napja!