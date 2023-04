Itt van a Schumacher család válasza a botrányos interjúra

Mint arról a Bors beszámolt, ízléstelen átveréssel használta ki a Schumacher rajongók kíváncsiságát egy német bulvárlap. Egy mesterséges intelligencia alapján megírt cikket úgy adtak el, mintha valóban a Forma-1 legendás pilótájával, Michael Schumacherrel beszélgettek volna el.

Michael Schumacher / Fotó: AFP

Nemcsak, hogy az egész világon körbejárt a hír, de kivétel nélkül mindenkit fel is háborított a csalás. Nem is kellett sokat várni, már meg is érkezett a család reakciója.

A Schumacher család nagyon óvja a magánéletét, és csütörtökön megerősítették a Reuters hírügynökségnek, hogy jogi lépéseket terveznek a német Die Aktuelle magazin ellen.

A Daily Mail azt is megtudta, nem ez az első összetűzése a Schumacher családnak a bulvárlappal. Még 2015-ben a pilóta feleségének fotójával a címlapjukon azt közölték: Corinna Schumachert egy új szerelem teszi boldoggá. Ezzel szemben a cikkben Corinna lányának, Gina-Mariának a kibontakozó szerelmi életéről volt szó. A család ügyvédje, Felix Damm akkoriban is pert indított a magazin ellen, de akkoriban a bíróság elutasította a kérésüket.