Üzenet Miskolcra, így is lehet viselkedni a kisgyerekekkel - Videó

A magyar foci egy legszomorúbb heti esete hétfőn történt az MTK-DVTK NB II-es meccsen. A második félidő elején egy hazai, szülinapos kisfiú, a 7 éves Énok próbált ünnepélyes kezdőrúgásból gólt szerezni a Diósgyőr kapusának... Senkó Zsombor kétszer is védett, majd elrúgta a megrökönyödő pici elől a labdát. Utólag persze próbálta megmagyarázni tettét, kevés sikerrel...

Fotó: M4 Sport

Vasárnap a Vasas fogadta hazai pályán a Paksot, s itt is volt egy helyi kisfiú, aki kapura vezethette a labdát. A kisfiú ezúttal Steiner Bernát volt, aki a kezdőkörből a paksi kapuig vezette lelkesen a labdát, ügyesen ki is cselezte a vendégek kapusát, Nagy Gergelyt, majd gólt ünnepelhetett. Az esetet megelőzően a Vasas vezetői egyeztettek a paksiakkal, de talán enélkül is összejött volna Bernát sikere.

A meccset a paksiak nyerték 3-2-re.