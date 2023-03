Szívszorító, Benedek Tibor is megszólalt a pólósok filmjében

Három olimpián, egy világbajnokságon és két Európa-bajnokságon szerzett aranyérmet Kemény Dénes férfivízilabda-válogatottja, mely korszakának verhetetlen együttese volt. Sorozatban három ötkarikás játékokon diadalmaskodott, s a "Kemény-legényekről" több könyv is készült. Ideje volt már egy mozifilmnek is, amely hamarosan szélesvásznon látható is lesz. A "Nemzet aranyai" című film a tervek szerint április 20-án érkezik a mozikba.

Kásás Tamás Fotó: Nemzet Aranyai

A filmről most egy újabb előzetes jelent meg. Ennek érdekessége, hogy a megszólaló játékosok között ott van Benedek Tibor is, aki jóval a forgatás előtt, 2020 nyarán súlyos betegségben, tragikusan fiatalon elhunyt. A "legendás nyolcas" archív felvételeken szólalt meg, ezeket használta Zákonyi S. Tamás rendező.

A Kemény-legények közül már csak két játékos aktív: a ferencvárosi Varga Dénes, illetve az idei szezon végén visszavonuló Hosnyánszky Norbert.