"Biztos, hogy megsiratnám" - Kabát Péter meghatóan beszélt a fiáról

Kabát Kevin az Újpest U19-es csapatában játszik, a hétvégén győztes gólt rúgott a Vasasnak. Ősszel ünnepli majd a 18. születésnapját, és édesapja, Kabát Péter elmondta, rendszeresen kommentálja fia teljesítményét.

Fotó: Nemzeti Sport

"Nagyon kritikus vagyok vele, mert én is maximalista voltam mindenben. Velem is azok voltak a szüleim, főleg apu. Nem szeretném azt, ha Kevin rúg egy-két gólt, akkor elkényelmesedjen, azt higgye, neki azonnal stabil helye van. Itt minden héten, minden mérkőzésen meg kell küzdeni a helyért. Mindig be kell bizonyítania, hogy jó játékos lesz, gólveszélyes, és mindent alárendel a csapat érdekében. Erre próbálom nevelni, ami nem egy könnyű feladat, de jó úton járunk."

A Bors felvetette, mi lenne, ha Kevin egyik nappal azzal állna elő, hogy az ősi rivális, Ferencvároshoz szerződne.

"Nem mehet oda - reagált azonnal Kabát Péter. - Hogy menne az ősi riválishoz? Itt van Újpesten, jól érzi magát. Remélem, pár éven belül ott lesz a felnőttcsapatnál. Nagy álmom, hogy egyszer bemutatkozzon az Újpestben NB I-es mérkőzésen, és azt biztos, hogy megsiratnám vagy bekönnyezném, mert nagy szó lenne."