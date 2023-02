Kétség nem fér hozzá, hogy Jakabos Zsuzsanna manapság a legdögösebb sportolónő nem csak idehaza, hanem az egész világon is. Az úszónő bomba alakját, hosszú lábait már sokszor megcsodálhatjuk, most azonban más fókusszal készített fotót magáról. Biztosan állíthatjuk, Zsu a szuperközeli képen is gyönyörű.