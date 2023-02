"Félek a műtéttől" - fájdalmakkal küzd a Fradi egykori edzője

Egy évtizedekkel ezelőtt játszott Pécs-Tatabánya élvonalbeli bajnokin az egyik tatabányai labdarúgó rázuhantak Garami József gerincére, minek következtében három hónapra kiesett a futballból.

Garami József Fotó: Laufer László

"Attól kezdve a derekam folyamatosan makrancoskodott, úgyhogy 2022 nyarán az orvosok sebészi beavatkozást javasoltak, ám ilyen idősen már nem vettem, és ma sem veszem rá a bátorságot" – nyilatkozta a Borsnak a 83 éves Garami mester, aki azt is elárulta, örül neki, hogy a korábban általa irányított, kivétel nélkül bajnoki címhez jutó NB I-es csapatok most is állják a sarat.

"Az élvonalbeli listát vezető Fradi teljesítményét szükségtelen túlértékelni, produkciója önmagáért beszél – mondta Garami mester, aki egy éven át, 2002-től vezette a Ferencvárost, és válogatottunk szövetségi kapitányaként is bizonyított. - A második vonalban az MTK a második, a hozzám legközelebb álló Pécs pedig a harmadik helyezett."

Sajog a szíve, mert tavaly ősszel járt utoljára pécsi bajnokin, most csak a tévében követi figyelemmel az eseményeket.

"Weitner Ádám edzővel jól teszi dolgát a Pécs, de mivel az NB II-ből még sok van hátra, képtelenség tippelni, melyik két együttes lép az élvonalba, mivel a remekül összeállt diósgyőriek diktálják a tempót."

Ha lassan beköszönt a tavasz, és Garami József állapota javul valamelyest, talán kilátogat kedvenc kis hétvégi házába is, elvégre mestere a szőlészetnek, de erre pillanatnyilag nem lát esélyt. Ami a Marco Rossi olasz szövetségi kapitányunk által irányított nemzeti együttesünket illeti, az exkapitány kiemelte: az itáliai tréner példásan rendezte a sorokat.

"Látszik a keze nyoma a különféle meccseken követett taktikákat illetően, mert olyan fiatal futballistákra is épít, akik ráéreztek az elképzeléseire" – summázott Garami mester.