Tiltják a házasságon kívüli együttlétet: Cristiano Ronaldo és szerelme bajba került

Cristiano Ronaldo már több mint hat évvel ezelőtt ismerte meg jelenlegi szerelmét, Georgina Rodriguezt. A 37 éves támadónak már két közös gyermeke született az argentin hölgytől, jelenleg öt gyereket nevelnek közösen. Azonban a pár a mai napig nincs összeházasodva, emiatt problémába ütköztek Ronaldo új állomáshelyén, Szaúd-Arábiában.

A házassági papír hiánya miatt kerülhetnek bajba Ronaldóék Fotó: AFP

A közel-keleti országban ugyanis a törvények tiltják a közös együttélést, amennyiben a pár nem kötött házasságot. Azonban a spanyol Sport állítja, az ötszörös aranylabdásnak és szerelmének mégis létezik egy kiskapu, miután a portugál a világ egyik legnagyobb befolyással rendelkező sportolójának számít, ezért az ő esetében végül kivételt fognak tenni.

„Bár a törvények továbbra is tiltják a házassági szerződés nélküli együttélést, a hatóságok elkezdtek szemet hunyni efelett, és nem üldöznek senkit” – állította egy szaúdi ügyvéd. Egy másik jogi szakértő szintén igyekezett megnyugtatni a kedélyeket: "A szaúd-arábiai hatóságok a külföldiek esetében ma már nem avatkoznak be ebbe az ügybe, de a törvény továbbra is tiltja a házasságon kívüli együttélést."

Úgy tűnik, sokat azonban nem lesz az ázsiai országban Georgina, aki vélhetően Madridban fog élni gyerekeivel.