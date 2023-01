"Soha nem felejtem el azt a partit" - Pelével bulizott a magyar válogatott futballista

Az Újpesti Dózsa egykori háromszoros válogatott középhátvédje, Harsányi László 1978 és 1981 között szerepelt az észak-amerikai futballbajnokságban. Abban az időszakban az a megtiszteltetés érte, hogy a német futball legendája, az 1974-ben játékosként, 1990-ben pedig szövetségi kapitányként világbajnoki címet nyert Franz Beckenbauer meghívta őt az általa összeállított All Stars-válogatottba.

Fotó: Peter Robinson - EMPICS / Getty Images

"Pontosan emlékszem, hogy a német világbajnok 1980. szeptember 24-én játszotta amerikai búcsúmeccsét a New York-i Giants-stadionban. A New York Cosmos volt az ellenfél – emlékezett Harsányi, aki akkoriban San Diego Sockersben rúgta a labdát. - Több mint 71 ezer néző előtt 3-2-re nyertünk, és az utolsó húsz percre pályára lépett a Cosmosban az akkor 40 éves Pelé. Még gólt is rúgott."

Harsányi elárulta, Pelé góljának „előzménye” volt, ugyanis Beckenbauer németül odaszólt Harsányinak, „alakítson ki” olyan helyzetet a brazil klasszisnak, amiből betalálhat. Ezt Laci meg is tette, „véletlenül” adott egy gólpasszt a brazil csillagnak. Hatalmas volt az ünneplés, miközben Beckenbauer elismerően bólogatott Harsányi felé.

"A meccs utáni bankettet soha nem felejtem el, hasonlóra aligha lesz több esélyem – folytatta az egykori dózsás hátvéd, aki a hetvenes években négy bajnoki címet nyert a lila-fehérekkel. - A szervezők a 110 emeletes World Trade Center százhetedik emeletén található étterembe helikopterrel szállították a vendégeket, akik között ott volt a korábbi amerikai külügyminiszter, Henry Kissinger. A tósztok között Beckenbauer elmagyarázta nekem, ha Pelé nem jött volna futballozni az Egyesült Államokba, a labdarúgás soha nem lesz népszerű az USA-ban."

Az Újpesti Dózsával 1974-ben BEK-elődöntős Laci olyan helyen ünnepelt, melyet 2001. szeptember 11-én a arab terroristák repülőgépes merénylete megsemmisített. Beckenbauer ritka gáláns ember volt, mert amikor a tetőfokára hágott a hangulat a Világkereskedelmi Központban, valamennyi vendégét megjutalmazta egy díszes, értékes, alma alakú dísztárggyal.

"Örök emlék az a bankett, hiszen korábban a Giants gyepén párszor megszabadítottam a labdától az „ajándékgólos” Fekete Gyöngyszemet, Beckenbauer pedig a barátságával jutalmazott meg" – fejezte be a Siófokon élő Harsányi László.