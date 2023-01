Megrendítő: ezért titkolják Michael Schumacher állapotát

Családja immár több mint kilenc éve titkolja

Fotó: AFP

Michael Schumacher állapotát, aki 2013. december 29-én majdnem belehalt a súlyos agysérüléssel járó síbalesetbe.

Azóta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt, alig hallani róla friss híreket. Találgatások a legendás pilóta állapotáról persze mindig is akadtak, de hogy valójában milyen állapotban van azt csak a családja tudja. A Mirror most megtudta, hogy pontosan miért is lengi körül ilyen nagy titkolózás a Forma-1 legendás pilótáját.

- Általában a média soha nem számolt be Michael és Corinna magánéletéről. Amikor például Svájcban volt, egyértelmű volt, hogy magánember – kezdte Schumacher odaadó felesége, Corinna.

- Egyszer egy hosszú beszélgetés során Michael azt mondta nekem: 'a következő egy évben nem kell hívnod, eltűnök. Azt hiszem, ez volt a titkos álma, hogy egyszer majd ezt megtehesse. Ezért most is meg akarom védeni a kívánságait azzal, hogy nem hagyom, hogy bármi is kitudódjon – árulta el Corinna, majd hozzátette: - Egyszerűen nagyon erős mentálisan. Rendkívül erős. Még mindig minden nap megmutatja nekem, hogy milyen erős.

Schumacherről 2021-ben készület egy Netflix-dokumentumfilm, amiben bemutatták a versenyző hihetetlen karrierjét. Michael Schumacher minden idők egyik legnagyobb F1-es pilótája.