Jóbarátja emlékezett Benedek Tiborra, szívszorító, mit mondott róla

A Palikék világa by Manna vendége ezúttal Fodor Rajmund volt, aki többek között megemlékezett egykori csapattársáról és kapitányáról, Benedek Tiborról. Mint mondta: százévente ha egy ilyen ember születik, mint Tibor...

Benedek hiányát máig érezni Fotó: Koszticsák Szilárd

Nehezen beszélek róla. A válogatottban és a csapatban is hét évig a szobatársam volt. Együtt mozogtunk, együtt lélegeztünk, egymáshoz közel laktunk. Egy olyan sportembert veszített el a magyar sport, amilyen száz évente egy, ha születik. Tibi a karakterével, a karizmájával, a sportemberi mivoltával mindenképpen a magyar sport egyik, ha nem a legnagyobbja

– mesélte barátjáról Rajmund, aki Palik László fiáról, Vincéről is szót ejtett. Mint kiderült, a fiatal sportoló az olimpikon edzéseire jár, s mint kiderült, komoly jövője lehet.

– Nem tudhatod, mi lesz majd az út vége, amin dolgozunk Vincével, de hogy erre a sportágra egy tipikus, fantasztikusan jó alany, az biztos. Benne van az a kellő vagányság, az a kellő zsiványság. Azt a szót szoktuk használni az uszodában, hogy zsivány. Az egy kellemesen rossz fiú. Mindig benne van a tűz a szemében, hogy hol lehet egy picit nem jól viselkedni, mert tele van a csapat nagyon aranyos, jó fiúcskákkal. Vincében benne van, ami kell egy vízilabdázónak. Azon túl, hogy iszonyatosan elhatározta magát, hogy az uszoda a második otthona, a nevelőkkel, az edzőkkel tök jó a kapcsolata. Nincs sátor most a medencénk fölött ezen a télen, de a zord körülmények között is jönnek, csinálják. Vince egy edzést sem hagyott ki május óta. Amikor az ember a bejgli illata mellett leül a fenyőfa mellé, átgondolja az évet, ezek a pillanatok előjönnek, és azt gondolja, hogy akármi negatív is történt az évben, itt van ez a 23 jó dolog, amiből kiválasztok 3-at, 4-et, és az ott marad a szívemben – mesélt Vincéről a sportvezető, akinek a mondataitól még Palik Lászlónak is párás lett a tekintete.