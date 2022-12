A nap meccse: Rettegnek Katarban a foci-vb sztárjai

Szombaton kialakul a legjobb négy mezőnye a katari labdarúgó-világbajnokságon. A negyeddöntők második játéknapjának délutánján a vb meglepetéscsapata, Marokkó próbálja útját állni Portugáliának (kérdés, hogy a balhés Cristiano Ronaldóval a kezdőben vagy újra csak a kispadon), majd az esti slágermeccsen Anglia legjobbjai csapnak össze a címvédő franciákkal.

A szombati vb-program: 16.00: Marokkó–Portugália 20.00: Anglia–Franciaország (A meccseket az M4 Sport közvetíti.)

Az angol csapat sztárjainak a gondolatai nem csak a tornán már ötgólos, így a góllövőlistát vezető Kylian Mbappé fémjelezte franciák körül forogtak a felkészülés napjaiban.

Phil Foden és társai nem csak a franciák elleni meccs miatt aggódnak Fotó: AFP

Az otthon maradt családtagjaik, az otthonaik és az értékeik miatt kell aggódniuk.

Fosztogatják az üresen hagyott villáikat

A magyar válogatottal szemben az idei Nemzetek Ligája-sorozatban kétszer is alulmaradt Háromoroszlánosok közül Raheem Sterling vasárnap kihagyta a Szenegál elleni nyolcaddöntőt (3-0). A Chelsea támadója hazarepült Katarból, a hét első felét is Angliában töltötte, miután betörtek az otthonába a London melletti Cobhamben. Annyi biztos, hogy több százezer euró értékben vagyontárgyak (többek között ékszerek, órák) tűntek el a villájából. A rendőrségi jelentés szerint a hozzátartozói hazaérkezve észlelték a rablást, noha az első hírek szerint a menyasszonya, Paige Milian és a kisgyerekeik is otthon tartózkodtak, amikor fegyveresek törtek be hozzájuk.

– Néha vannak fontosabb dolgok is a labdarúgásnál. A családnak elsőbbsége van – mondta megértően Southgate.

A nyolcaddöntősök becsült értékei: 1. Anglia 1260 millió euró (525 milliárd forint) 2. Brazília 1140 millió euró (475 milliárd forint) 3. Franciaország 1030 millió euró (429 milliárd forint) 4. Portugália 865 millió euró (360 milliárd forint) 5. Argentína 645,2 millió euró (269 milliárd forint) 6. Hollandia 587,25 millió euró (245 milliárd forint) 7. Horvátország 377 millió euró (157 milliárd forint) 8. Marokkó 241,1 millió euró (100 milliárd forint) (Forrás: Transfermarkt)

A negyeddöntő előtti napon már újra Gareth Southgate szövetségi kapitány rendelkezésére állt, de kérdés, milyen lelkiállapotban. Ráadásul a történtek a frászt hozták a válogatottbéli társaira is – és egyáltalán nem alaptalanul! A brit rendőrség szerdán őrizetbe vett két gyanúsítottat, de ettől még a veszély nem múlt el. Az utóbbi években számos Premier League-futballistához betörtek (a Manchester City portugál sztárja, Joao Cancelo nemrég meg is sérült az arcán, amikor tetten ért betörőket), amíg azok meccset játszottak vagy éppen edzőtáboroztak. Most ettől félnek Harry Kane-ék is.

A szigetországi zsaruk megerősítették, hogy ezekben a napokban bűnbandák vehetik célba a válogatott focisták otthonait. Ezért a keretből többen is intézkedtek, hogy odahaza 0-24 órában biztonsági cégek őrködjenek a villáiknál. Nehéz eldönteni, hogy azok aggódnak-e jobban, akiknek a szerettei is Katarba utaztak és őrizetlenül hagyták mindenüket, vagy azok, akiknek otthon maradtak a családtagjaik.

Sterling esetében figyelmeztető jel, hogy a párja képeket posztolt a vb-helyszínről (ez bátoríthatta föl a rablókat), csakhogy még a torna vége előtt hazautazott a gyerekekkel.