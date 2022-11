„Zokogva beszélt Mészöly Kálmán felesége” – megszólalt a Szőke Szikla barátja

Nyolcvanegy éves korában hétfőn elhunyt Mészöly Kálmán 61-szeres válogatott labdarúgó, aki szövetségi kapitányként három időszakban irányította a magyar nemzeti együttest. Müller Sándor a Vasasban együtt szerepelt Mészöly Kálmánnal, később pedig a játékosa volt a Szőke Sziklának. A 74 éves Müller szerepelt az 1982-es világbajnokságon, ahova Mészöly irányításával jutott ki a magyar válogatott.

Müller a Borsnak elmondta, mérhetetlenül nagy veszteség érte a magyar futballt.

"Azt hiszem, Kálmánt klubhovatartozástól függetlenül mindenki szerette és tisztelte. Én magam is mondhatom, hogy barátok voltunk, egy csapatban játszottunk, játékostársak voltunk, később az edzőm is volt. Most beszéltem a feleségével, Bardi Györgyivel, aki zokogott a telefonba, így nem sok mindent tudtam meg a halála körülményeiről. De még minden olyan friss, csak azt tudom, hogy szép lassan sorjában megyünk el..."

Müller Sándor a Vasas legendás alakja, 1968-tól 1980-ig szerepelt az angyalföldi együttesben, egy bajnoki címet, két kupagyőzelmet és egy KK győzelmet szerzett. A magyar válogatottban 17 meccsen lépett pályára, ebből 13 alkalommal Mészöly Kálmán irányítása alatt.