Súlyos büntetés, Kubatov Gábor keményen fellépett tíz szurkoló ellen

Van, ami nem fér bele - írta Facebook oldalán Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke, aki videót osztott meg a bejegyzése alatt. A Fradi súlyos büntetést osztott ki tíz szurkolójának.

"Csütörtökön az év meccse következik, győznünk kell, ha azt szeretnénk, hogy tavasszal is a nemzetközi kupában szerepeljünk. Ez szurkolók nélkül nem megy, és senki nem teheti kockára azt, amit ők tudnak adni a csapatunknak. A Zvezda elleni meccsen azonban történt néhány olyan dolog, ami ezt kockáztatja, az UEFA nagyon könnyen ad büntetéseket a nemzetközi meccsen való pirotechnikázásért például. Ezért hoztunk néhány intézkedést az elmúlt napokban. Tíz olyan szurkolónk van, akit kitiltottunk a Ferencváros stadionjából, az idegenbeli meccsekről, illetve kitiltottunk a nemzetközi kupameccsekről is. Többek között azért, mert volt olyan szurkolótársunk, aki a nevére szóló jegyét eladta a szerbeknek. Ők nem tudtak bejönni a stadionba és jegyzőkönyvbe mondták, hogy a feketepiacon méregdrágán megvették ezeket a jegyeket. Azokat is kitiltottuk, akik kiégették a térelválasztó hálót a B-szektor előtt, utána bedobták a pályára a pirotechnikai eszközöket. Azokat is kitiltottuk, akik ekkor fenyegetőleg léptek fel. Öt évig nem jöhetnek Fradi meccsre, illetve minden okozott kárért be fogjuk perelni őket."