"Rohangált a szekrény" - túlélte a földrengést a magyar focista

Arra ébredtem, hogy táncol alattam az ágy, és a hatalmas, tolóajtós szekrény mozogni kezdett a szobában. Annyira meglepődtem, hogy elfelejtettem felkelni, de az is lehet, hogy ijedtemben nem is tudtam volna. Szerencsére túléltem, így elmondhatom, a bakancslistámról kihúzhatom a földrengés „élményét” is.