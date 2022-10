"Budapesten mindig barátok várnak" - Ronaldinho otthon érzi magát Magyarországon

A 97-szeres brazil válogatott labdarúgó, korábbi aranylabdás világbajnok a European Teqball Tour budapesti tornája miatt érkezett hazánkba. A viadal a jövő évi, lengyelországi Európa Játékok első kvalifikációs versenye. A négynapos budapesti esemény sztárvendégeként Ronaldinho büszkén mesélt a sportághoz és Magyarországhoz fűződő viszonyáról.

- Lassan szinte hazajár Budapestre, tényleg ennyire szívéhez nőtt fővárosunk?

- Igen, mindig boldogan jövök, barátok várnak Budapesten, teqball kitalálói, a világszövetség elnöke, Borsányi Gábor, valamint Huszár Viktor - felelte Ronaldinho. - És gyönyörű a város, így aztán könnyen otthon vagyok benne.

- Mire gondol, amikor először találkozott a teqballal?

- Azt hiszem, brazil emberként nem csoda, hogy minden labdával kapcsolatos dolog közel áll a szívemhez, így voltam akkor is, amikor először találkoztam ezzel a varázslatos asztallal. A házam kertjében is ott áll az asztal azóta is, hogy megkaptam.

- Mit gondol, sikerül olimpiai sportággá fejleszteni a játékot?

- Igen, szinte biztos vagyok abban, hogy már 2028-ban Los Angelesben ott lesz a teqball. Hihetetlen népszerűségnek örvend világszerte, és még nincs vége.

Ronaldinho Fotó: Tumbász Hédi

- Gyakran játszik?

- Néha, ha időm engedi, és van partner.

- A régi futballisták közül kivel nem szeretne egy asztalhoz állni?

- Egyértelmű, hogy korábbi barcelonai játékostársam, Puyol ellen. Jó barátom, de inkább párosban játszanék vele.

- Sikerekben gazadag pályafutása volt, de előfordult, hogy azt mondta, na ebből elég?

- Igen, megesett. Az volt az a pillanat, amikor tudtam, rövidesen abbahagyom az aktív játékot.

- Nehéz döntés volt?

- Nagyon, de meg kellett tennem. És a futball helyett maradt nekem a lábtenisz és a teqball. Mindkettő csodás, s amíg bírom, mindkettőt csinálom is. S mint látják, időnként Budapesten.