Szalai Ádám könnyezve búcsúzott, nagy bejelentést tett

A Basel 34 éves játékosa szerdán, elcsukló hangon, picit könnyezve a nemzeti csapat sajtótájékoztatóján jelentette be visszavonulását az együttestől:

"Az olaszok elleni hétfői mérkőzés után befejezem a pályafutásomat a válogatottnál. Ez egy megfontolt dolog volt, átgondolt döntés, több hónap alatt kerestem azt a szituációt, amikor ezt megtehetem. Szerettem volna olyan időpontot választani, hogy a bejelentés után sikerüljön megtalálni az utódomat. Óriási álmom volt, hogy a válogatottban szerepeljek. Az, hogy két Eb-n játszhattam, és csapatkapitány lehettem, ez óriási élmény számomra."

Augusztusban megszületett a labdarúgó kislánya, Efimia Anna. Könnyen lehet, hogy Szalai Ádám döntésében a családja is szerepet játszott.

Szalai Ádám 2009 februárjában, Erwin Koeman irányítása alatt, Izrael ellen mutatkozott be a magyar válogatottban, eddig összesen 84 alkalommal lépett pályára és 25 gólt szerzett. Pintér Attila és az ideiglenes jelleggel ténykedő Szélesi Zoltán kivételével minden szövetségi kapitány számított a játékára.

A kiváló csatár a 2016-os és a 2021-es Európa-bajnokságon is szerepelt a nemzeti csapattal, előbbin Ausztria, utóbbin Németország hálóját vette be. Sőt, a tavalyi viadalon csapatkapitányként vezette Marco Rossi együttesét. Ha mindkét hátralévő NL-meccsen, Németország és Olaszország ellen is pályára lép, akkor 86 válogatott szerepléssel - Grosics Gyulával holtversenyben - a hetedik legtöbbszörös válogatott játékosa lesz a magyar labdarúgás történelmének.