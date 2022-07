Új szerelmével ünnepel Budapesten az F1-es világbajnok

Fernando Alonso idén is a Hungaroringen ünnepli a születésnapján. Az autóversenyző július 29-én lesz 41 éves, de annak ellenére, hogy a mezőnyben huszonévesekkel kell felvennie a harcot, egyáltalán nem vall szégyent, múlt hétvégén, a Francia Nagydíjon is pontot szerzett, hatodikként ért célba.

Május óta alkot egy párt Fernando Alonso és Andrea Schlager Fotó: andrea.m.schlager / instagram

Alonso kiegyensúlyozott teljesítményéhez hozzájárulhat új kedvese is, aki igazi szakmabeli. A spanyol párja ugyanis nem más, mint Andrea Schlager, osztrák tévés, újságíró. A 39 éves hölgy a Servus TV munkatársaként tűnik fel a Forma-1-es versenyeken. Andrea az autóversenyeken kívül Moto GP futamokról és teniszversenyekről is tudósít. Márciusban kezdték el pletykálni, hogy Alonso és Schlager egy párt alkot, miután a pilóta gyakran kedvelte Andrea fotóit az Instagramon és néha kedves megjegyzéseket is fűzött hozzá. Alonsóék végül a Miami Nagydíj hétvégén nyilvánosan is elismerték, hogy egy párt alkotnak.

Az osztrák szépség minden bizonnyal a Hungaroringen is feltűnik majd és nemcsak a munkája, hanem amiatt is, hogy pénteken együtt ünnepeljen kedvesével. A szerelem mellett Alonso számára minden bizonnyal egy jó eredmény lenne a legnagyobb ajándék.

Szeretem Magyarországot, hiszen itt nyertem életem első Forma-1-es versenyét. A magyar szurkolók nagyon szenvedélyesek és mindig kedvesen fogadnak – nyilatkozta korábban a spanyol, aki a múlt vasárnapi verseny után kitért arra is, hogy idén milyen esélyük lehet a Hungaroringen. "Az autó teljesítménye kellemes meglepetés volt. Magyarországon döntő lesz majd, hogy a szombati időmérőn milyen eredményt tudunk elérni."