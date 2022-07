A BioTechUSA leigazolta a Real Madrid csatárát

Az étrendkiegészítőket és speciális élelmiszereket gyártó és forgalmazó, több mint 20 éves BioTechUSA évről-évre dinamikusan növeli az árbevételét, jelenlétét, és szüntelen újdonságokkal rukkol elő. A családi vállalat egy egészen formabontó modell mentén halad előre és a saját útját járva Magyarországról épít nemzetközi sikercéget. Ennek egyik újabb mérföldköve, hogy a cégcsoport leszerződtette a fiatal, ígéretes brazil tehetséget.

A 21 éves Rodrygo Silva De Goes - vagy egyszerűen csak Rodrygo - 2019 óta a Real Madrid csatára, ahová 2025-ig köti a szerződése. Miután Európába költözött, hamar letette a névjegyét: a klub történetének második legfiatalabb BL-gólszerzője lett 18 évesen, és a leggyorsabb, aki két gólt szerzett egy Bajnokok Ligája mérkőzésen. A Bajnokok Ligája történetének második legfiatalabb játékosa lett Wayne Rooney után, aki mesterhármast tudott elérni. Sportkarrierje mellett rendkívül aktív a közösségi médiában, Instagramon például közel 7 millióan követik és láthatják meccsen, edzés közben és a magánéletben.

A BioTechUSA mottója, a The Feeling of Success égisze alatt fontosnak érzi, hogy a több mint 20 éve felhalmozott sporttáplálkozási tudást átadja, hiszen ez nemcsak kötelessége, de felelőssége is. Univerzális és gendersemleges termékei és szakértelme segítségével azon dolgozik, hogy fogyasztói önmaguk legjobb verziójává válhassanak, és mindenki elérhesse és megélhesse a saját sikerét, ami mindenkinek mást jelent. A márka azonban nemcsak a konditermi edzés és az életmódváltás szakértője, számos élsportolóval dolgozik együtt, például Szalai Attila labdarúgóval, illetve csapatokkal is. Küldetésének terjesztéséhez – nemzetközi szinten – olyan profi sportolókkal és influenszerekkel működik együtt, akik saját példájukon keresztül, életmódjukkal és sportteljesítményükkel rengeteg embert inspirálnak. Ezt a 90 főből álló márkanagykövet csapatot színesíti tovább Rodrygo érkezésével.

A megállapodás értelmében a sztárfocista két évig adja az arcát a BioTechUSA-nak és jeleníti meg közösségi média felületein a márka üzeneteit, termékeit, akik az aláírás alkalmával egy egyedi mezzel lepték meg a futballistát.

„A profi sportolók táplálkozás, táplálékkiegészítés, edzés és regeneráció tekintetében minden tudást és szakértelmet segítségül hívnak, hogy maximalizálják a teljesítményüket. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Rodrygo mellettünk tette le a voksát és köszönthetjük őt a csapatunkban! Ez az együttműködés számunkra azt példázza, hogy a kemény munka igenis kifizetődik, ami tovább ösztönöz bennünket. Egy fiatal fiú éppúgy bekerülhet a világ egyik legjobb labdarúgó csapatába és minden esélye megvan arra, hogy világszerte elismert játékos legyen, mint ahogy egy kis, kelet-európai országból is lehet világmárkát építeni” – mondja Lévai Bálint vezérigazgató, tulajdonos.

“Nagyon örülök, hogy csatlakozhatok Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítőket és speciális élelmiszereket gyártó és forgalmazó vállalatának csapatához. A futball a mindenem, a gyerekkori álmom, az életem, a családom, ez az, ami leginkább boldoggá tesz. Ebben a magas intenzitású sportban kulcsfontosságú szerepe van az étrend-kiegészítőknek. Megbízom a BioTechUSA minőségi termékeiben, hiszem, hogy ezeket használva elérem a céljaimat. A jövő generációjának azt üzenem, hogy dolgozzanak keményen, és akkor nekik is ugyanúgy eljön majd a nagy nap, ahogyan nekem is eljött” – foglalta össze gondolatait Rodrygo.

A BioTechUSA Európa egyik legnagyobb és legdinamikusabban növekvő étrend-kiegészítő és speciális élemiszer gyártójaként és forgalmazójaként jelenleg több mint 100 országban, 24 webshoppal, 270 franchise üzlettel és 4500 partnerrel van jelen. A BioTechUSA-n túl a cégcsoporthoz további három márka tartozik: Magyarország legnépszerűbb étrendkiegészítő webáruháza, a Builder, az átlag vitaminfogyasztókat megszólító új multibrand webáruház, a VitaminShop és a Scitec Nutrition. A vállalat folyamatosan fejleszti termékportfólióját, hogy az egyre színesebb vásárlói igényeknek maximálisan megfeleljen. Aktuális termékkínálata több mint 1600 termékből áll, így támogatva a legkülönfélébb vásárlói célokat, legyen szó fogyásról, izomtömeg-növelésről vagy teljes életmódváltásról. A vállalat aktív adományozási tevékenységet is folytat, mely során többek között egészségügyi dolgozókat, rászorulókat és nonprofit szervezeteket támogat.