Kiderült, így teljesíti Milák Kristóf egy kisfiú álmát

Kristóf úsznék a sapkádban. Légyszi add nekem! Dani9 – ezt a táblát tartotta péntek este a magasba egy kilenc éves kisfiú a Duna Arénában. A címzett természetesen az a Milák Kristóf volt, aki 100 méter pillangón megszerezte második aranyérmét a budapesti vizes vébén, összességében ez volt a harmadik neki. Ekkor a nagy eufóriában még nem reagált a kisfiú kérésére, jó eséllyel nem is láthatta a szépen megkomponált transzparenst. Nem úgy az tornáról közvetítő operatőr, aki a tökéletes pillanatot ragadta meg Kristófról és a Daniról.



Úgy tudjuk, miután Milák elhagyta a medencepartot a kisfiú percekig zokogott, amiért nem kapta meg a sapkát. Az M4 Sport csatorna felvételének köszönhetően azonban az olimpiai bajnok sztárhoz is eljutott a kérés, s úgy tudjuk, fel is vették a kapcsolatot a Dani családjával. A fiú édesanyja Kristóf mamájával egyeztetett, s ha minden jól megy, a héten már meg is lesz a hőn áhított úszósapka. Jó helyre kerül, mivel Dani szorgalmas úszó, s mi más vágya is lenne, minthogy felnőttkorában világbajnokságot nyerjen.