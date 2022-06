Csőstül jön a baj, ez derült ki a Fradi első BL-ellenfeléről

A kazah Tobol Kosztanaj lesz a Ferencváros ellenfele a labdarúgó Bajnokok Ligája első selejtezőkörében. Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző és játékosai már javában készülnek a bemelegítésnek ígérkező erőpróbára – ha nem is minden nehézség nélkül.

Hajnal Tamás sportigazgató szerint ráadásul igenis nagy kihívás vár a Fradira.

– Egy olyan bajnokcsapatról beszélünk, amely az ország két nagy együttesét, az Asztanát és a Kajrat Almatit is meg tudta előzni, ez mutatja az erejüket. A Tobol keretében több idegenlégiós is van. Fontos megemlíteni, hogy a kazah bajnokság jelenleg is zajlik.

Mire elérkezik a mi mérkőzésünk, addig a kazahok három fordulót is le fognak még játszani, vagyis a Tobol játékosai ritmusban lesznek, míg nekünk ez lesz az első tétmérkőzésünk.

Fel kell mérnünk a Tobol erejét, képességeit, megfelelő koncentrációra lesz szükség, hogy a két mérkőzés során a mi javunkra dőljön el a továbbjutás. Emellett szervezési szempontból is komoly feladat vár ránk, az időeltolódás mellett egyelőre azt sem tudjuk, hogy mely helyszínen, melyik stadionban kerül sor a találkozóra, és ott milyen lesz a pálya borítása, elképzelhető, hogy műfüvön kell játszanunk – idézte Hajnalt a fradi.hu.

Irány Kosztanaj!

A Tobol-folyó partjára épült város légvonalban közel 3200 kilométerre fekszik Budapesttől.

Az idegenbeli selejtezőt július 5-én vagy 6-án, a hazai visszavágót egy héttel később játssza a Fradi. Szerdán sorsolják ki, hogy továbbjutás esetén melyik párharc győztese lesz az ellenfele a második körben.

Rosszul rajtoltak

A Tobol Kosztanaj címvédőként 12 forduló után csak ötödik a tavaszi-őszi rendszerű kazah Premjer-liga tabelláján. A csapat legnagyobbb sikere a 2010-es és a 2021-es bajnoki címe volt.

A nemzetközi kupaszereplése 2007-ben sikerült a legjobban: az Intertotó-kupában grúz (Zesztaponi), cseh (Liberec) és görög (OFI) csapatot is felülmúlva bejutott az UEFA-kupa 2. selejtezőkörébe, ott azonban kettős győzelemmel búcsúztatta a Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski.

Elmaradt az erőpróba

A magyar bajnok felkészülése – éppen a nemzetközi szereplés korai rajtja miatt – már másfél hete tart.

A hazai és külföldi válogatott játékosait egyelőre nélkülöző Fradi az ausztriai edzőtáborban előbb 8-0-ra lelépte a szlovén negyedosztályú mártonhelyi csapatot (egy sérülés miatt kölcsön kellett adnia cserekapusát az ellenfélnek), majd az északmacedón Shkendija elleni 1-1 után, a román Arges Pitesti lemondta az utolsónak tervezett edzőmeccset.

Így áll az erősítés: a brazil Somália mellett eddig Miha Blazic (szlovén, Angers – Franciaország) távozása a Fradi legérzékenyebb nyári vesztesége. Érkezett viszont a holland utánpótlás-válogatott védő, Mats Knoester a Heraclestől. Csatlakozott a zöld-fehérekhez a francia gólpassz-specialista középpályás, Xavier Mercier (Leuven – Belgium) és a mali csatár, Adama Traoré a moldovai Sherifftől.